Армянский терроризм в США

С января 1973 по 1992 год армянские националисты убили 37 турецких дипломатов и членов их семей в 22 разных городах и странах по всему миру - от Лос-Анджелеса до Сиднея. В прошлом месяце сотни армян собрались в Глендейле (штат Калифорния), чтобы почтить память ”лиссабонской пятерки”. Мероприятие было организовано ”Армянской революционной федерацией”.

Как пишет Рауль Лоури Контрерас, бывший морской пехотинец США, политолог и автор книг ”Американское лобби и внешняя политика”, ”Мексиканская граница: иммиграция, война и триллионы долларов на кону”, в статье для турецкой "Сабах", армяне считают ”лиссабонскую пятерку” национальными героями, мучениками, боровшимися за своду.

На самом деле, ”лиссабонская пятерка” не герои или мученики, а убийцы и террористы. В 1983 году пятеро армян возрасте от 19 до 21 года спланировали нападение на посольство Турции в Лиссабоне. Они подъехали к турецкому посольству на двух взятых напрокат машинах, намереваясь атаковать здание и удерживать заложников до тех пор, пока не будет выполнено их требование: признание Турцией гибели армян в Османской империи в 1915 году.

Акция провалилась, когда турецкий офицер службы безопасности застрелил 19-летнего нападавшего. Оставшиеся четверо атаковали резиденцию турецкого посла. Они взяли в заложники жену и 17-летнего сына исполняющего обязанности посла Турции и взорвали бомбу, в результате чего погибли жена турецкого посла и португальский полицейский. Сын посла сбежал. Армянские террористы также погибли во время взрыва.

"Армянская революционная армия", взявшая на себя ответственность за смертельный теракт, передала в Associated Press письмо с признанием: ”Мы решили взорвать здание и остаться, несмотря на его обрушение. Это не самоубийство и не проявление безумия, а наша жертва, которую мы принесли на алтарь свободы”. На самом деле, их поступок ни что иное как настоящее безумие. Как гласит пословица, безумие - это когда делаешь одно и то же снова и снова, рассчитывая на другой результат.

В период с января 1973 по 1992 год армянские националисты убили 37 турецких дипломатов и членов их семей в 22 разных городах и странах по всему миру: от Лос-Анджелеса до Сиднея. Лиссабон также оказался на их пути.31 июля 1983 года Washington Post задалась вопросом: ”Сколько еще турецких дипломатов погибнут от рук убийц-фанатиков из армянских террористических группировок? На этот вопрос есть грубый ответ: столько, сколько террористы смогут убить, не будучи пойманными”.

Не новая проблема

Очевидно, что армянский терроризм не новое явление, к тому же широко распространенное. Все началось в Калифорнии в 1973 году, когда армянский террорист убил генерального консула Турции и его заместителя в Санта-Барбаре. Преступник был арестован, а затем помилован единственным в Калифорнии губернатором-армянином Джорджем Докмеджяном.

В 1982 году, второй генеральный консул Турции был хладнокровно убит армянскими террористами в Лос-Анджелесе. Один из террористов скрылся. Другой, Амбик Сасунян, был арестован, осужден и приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения.

Несколько месяцев назад, после почти 40 лет заключения, пять отказов в условно-досрочном освобождении из калифорнийских тюрем были отменены решением Верховного суда Лос-Анджелеса. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом воздержался от обжалования. Так что террорист Сасунян скоро будет освобожден.

Решение суда об освобождении убийцы, чье преступление было совершено в 1982 году, удивило и вызвало осуждение по всему миру, в том числе и в администрации Байдена.

Еще один печально известный армянский террорист - Монте Мелконян, уроженец Калифорнии. В 1980 году в Афинах Монте убил турецкого дипломата и его 14-летнюю дочь. Позже во Франции его арестовали и приговорили к пяти годам тюремного заключения. Отбывший срок Мелконян был депортирован. Он отправился на родину своих родителей, в Армению. В начале войны 1990 годов он возглавил военный отряд, который вторгся на территорию азербайджанского Карабаха с целью этнической чистки. Мелконян лично участвовал в зверствах против мирного населения Азербайджана, крупнейшее из которых произошло в Ходжалы в 1992 году.

Монте Мелконян был убит в 1993 году азербайджанскими солдатами. Армения сразу же провозгласила его национальным героем, назвала в его честь военную академию и возвела монументы. Да, наемный убийца-террорист - национальный герой Армении, как и гуляющий по улицам Лос-Анджелеса Амбик Сасунян, убивший турецкого дипломата, как и ”лиссабонская пятерка”. Недавно в населенном армянами районе Лос-Анджелеса был создан мурал, посвященный Монте Мелконяну.

В июле 2020 года в Лос-Анджелесе сотни радикально настроенных армян преследовали и жестоко напали на небольшую группу американских азербайджанцев. Более десяти граждан Америки азербайджанского происхождения были ранены и госпитализированы. Полицейское управление Лос-Анджелеса начало расследование преступления на почве ненависти и все еще разыскивает агрессивных армянских радикалов.

Этим жестоким преступлением на почве ненависти армянский насильственный радикализм, с которым мир сталкивается с 1970-х годов, вернулся в Соединенные Штаты.

Террористические акты

Стоит подчеркнуть, что совершаемые армянскими террористами на улицах Лос-Анджелеса убийства и их бомбы по всему городу и соседнему округу Ориндж отнюдь не приветствуются. Убийц и террористов задерживают и сажают в тюрьму. Сасунян, например, провел за решеткой почти 40 лет. Многие террористы и в том числе Сасунян были членами террористической организации под названием ”Бойцы за справедливость в отношении геноцида армян” (JCAG). Эта организация входила в состав Армянской революционной федерации ”Дашнакцутюн”.

Радикальная армянская дашнакская партия в 1930-е годы сочувствовала Гитлеру и нацистской Германии и поддерживала Холокост. Несмотря на пронацистское прошлое, а также поддержку внутреннего и международного терроризма, партия по-прежнему функционирует в США. Лоббирует дашнаков Армянский национальный комитет Америки (AНКА). АНКА какое-то время возглавлял Мурад Топалян, осужденный лидер террористической группы ”Бойцы за справедливость в отношении геноцида армян” и участник нападения на турецкую миссию в Нью-Йорке в 1980 году. Он был арестован и обвинен правительством США в организации преступного сговора, владении и хранении оружия и взрывчатых веществ. В 2001 году он был приговорен к 37 месяцам тюремного заключения и трем годам освобождения под надзором.

АНКА вручил Топаляну ”Награду свободы” после того, как тот был арестован и обвинен. Именно эта организация манипулирует членами Конгресса в Вашингтоне с целью заставить их выделять миллионы долларов Армении, которая называет террористов, убийц и пособников нацистов ”национальными героями”. Именно эта организация спонсировала жестокие беспорядки в Лос-Анджелесе в июле прошлого года, которые полиция до сих пор расследует как преступления на почве ненависти.

Тем не менее многие американские чиновники, в том числе и в Калифорнии закрывают глаза на истинную природу радикальных членов АНКА и дашнаков и продолжают потворствовать деятельности организации, принимая выделяемые ими предвыборные чеки и озвучивая их требования. Пора им уже прийти в себя и отмежеваться от радикальных и расистских АНКА и ”Дашнакцутюна”.