ВС Армении продолжают обстреливать позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана

Во вторник, 17 августа, вооруженные силы Армении обстреляли из снайперских винтовок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства обороны Азербайджана

Выстрелы продолжались с 17:45 до 20:33. В ведомстве отметили, что они были совершены с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района.

Ответным огнем противник был подавлен, отметили в Минобороны.

В заявлении также сказано, что в результате обстрелов никто из личного состава азербайджанской армии не пострадал.