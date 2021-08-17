Совет ООН по правам человека обсудит ситуацию в Афганистане

На следующей неделе в Женеве состоится специальная сессия Совета Организации Объединенных Наций по правам человека (СПЧ), посвященная последним событиям в Афганистане. Об этом сообщили в пресс-службе СПЧ.

Спецсессия пройдет во вторник, 24 августа. Она созывается по просьбе Афганистана, Пакистана и координатора Организации исламского сотрудничества в связи с "серьезной обеспокоенностью положением в Афганистане".

Напомним, 15 августа радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) окончательно установило контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.