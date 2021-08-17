На Ставрополье начинают работу мобильные пункты вакцинации

В отдаленных территориях Ставрополья одновременно с выездами бригад узкопрофильных медицинских специалистов начнут работу мобильные прививочные пункты, - сообщили в пресс-службе губернатора края.

"Для повышения доступности прививок в отдаленных населенных пунктах Владимир Владимиров поручил задействовать для вакцинации ресурсы краевой программы "За здоровье". В ее рамках осуществляются выезды бригад узкопрофильных медицинских специалистов в сельские территории Ставрополья. Губернатором поставлена задача организовать работу мобильных прививочных пунктов в ходе таких выездов", - сообщили говорится в сообщении, передает "Это Кавказ".

Напомним, краевая программа "За здоровье", в рамках которой бригады узкопрофильных специалистов по выходным выезжают в отдаленные территории края для осмотра пациентов, работает на Ставрополье с 2018 года. Совмещение ее с организацией вакцинации позволит повысить доступность иммунизации в отдаленных селах, добавили в пресс-службе губернатора.