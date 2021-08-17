Махачкалу и Дербент свяжут дополнительные электрички

Между Махачкалой и Дербентом с 20 августа запускают дополнительные электропоезда, - говорится в сообщении пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

"Для повышения привлекательности пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в условиях развития внутреннего туризма назначаются дополнительные рейсы пригородных поездов на направлении Махачкала - Дербент - Махачкала", -, передает "Это Кавказ".

Первый дополнительный состав начнет ходить с 20 августа, он будет отправляться из Махачкалы в 16:40 и прибывать в Дербент в 19:02, а уже с 21 августа в расписании появятся еще три дополнительных состава: два из них будут отправляться в 08:30 и 12:45 и прибывать на конечную станцию в 10:33 и 14:48, а на направлении Дербент - Махачкала пригородный поезд будет отправляться в 09:59 и прибывать в конечный пункт в 12:19. Остановки предусмотрены на станциях и остановочных платформах Дагестанские Огни, Мамед-Кала, Каягент, Избербаш, Манас, - говорится в сообщении.