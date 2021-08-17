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Байден обсудит с мировыми лидерами ситуацию в Афганистане

Байден обсудит с мировыми лидерами ситуацию в Афганистане

Президент США Джо Байден в ближайшие дни может обсудить ситуацию в Афганистане с другими мировыми лидерами, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Если будет полезно, чтобы президент снял трубку и позвонил мировому лидеру, он, конечно, сделает это, - сказала она на регулярном брифинге для журналистов, уточнив, что переговоры состоятся в ближайшие дни.

По словам помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, Байден после захвата боевиками радикального движения "Талибан" (запрещенная в России организация) Кабула "пока не проводит переговоров с иностранными коллегами", передает ТАСС.

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Вестник Кавказа

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