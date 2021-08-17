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Источник: Израиль нанес ракетный удар по Сирии

Источник: Израиль нанес ракетный удар по Сирии

Согласно сообщению источника в силовых структурах Сирии, израильская армия подвергла ракетному обстрелу военный объект в районе Карс ан-Нафаль в сирийской провинции Кунейтра.

"Израиль проявил агрессию, атаковав тремя ракетами военный объект в Карс ан-Нафаль (к западу от поселения Хадер в провинции Кунейтра)", - приводит слова собеседника РИА Новости.

Уточняется, что удар был нанесен по штабу 90-й бригады сирийской армии в восточной части указанной провинции. Согласно предварительной информации среди военных раненых и погибших, однако сирийской стороне был нанесен материальный ущерб.

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Вестник Кавказа

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