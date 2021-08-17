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"КазАзот" в Актау заподозрили в незаконных выбросах

&quot;КазАзот&quot; в Актау заподозрили в незаконных выбросах

В ночь на 15 августа и 16 августа жители Актау заметили дым, шедший от одного из предприятий, пишет издание "Лада".

По словам очевидцев, эти выбросы опасных для здоровья людей веществ.

В департаменте экологии по Мангистауской области сообщили о том, что специалисты ведомства провели ночной рейд, в ходе которого специалисты выявили в ТОО "КазАзот" превышение нормы концентрации аммиака за пределами санитарно-защитной зоны.

"На основании представления природоохранной прокуратуры региона в отношении предприятия назначена внеплановая проверка, - пишет Sputnik Казахстан, уточняя, что о результатах проверки будет сообщено дополнительно.

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