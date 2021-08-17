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В Северной Осетии задумались о создании мини-заводов по производству кислорода

В Северной Осетии задумались о создании мини-заводов по производству кислорода

Согласно поручению врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло, в республике будет налажено собственное производство кислорода.

"Я уже общался с федеральными ведомствами. Давайте продумаем открытие мини-заводов по производству медицинского кислорода в Осетии на основе одного из наших предприятий. Подумаем, что можно сделать", - сказал он, отметив, что цена вопроса не велика.

В настоящее время в стационарах республики находится 1 041 человек (69 госпитализированы за сутки), из которых у 580 референс-центром подтвержден COVID-19, отмечает ТАСС.

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Вестник Кавказа

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