Первоклашкам Адыгеи подарят комплекты для школы

Первого сентября, в День знаний, все первоклашки Адыгеи традиционно получат красочные ранцы со школьно-письменными принадлежностями, в которых будут наборы для творчества, учебное пособие "Моя Адыгея", а также другие необходимые для учебы вещи.

Также всех первоклашек региона снабдят жилетом со светоотражающими элементами – в рамках ежегодной акции "Подарок первокласснику" по инициативе Главы Адыгеи Мурата Кумпилова уже закуплено 6,4 тыс. таких ученических наборов.

"Желаю всем первоклашкам успешной учебы, и надеюсь, что им придутся по душе наши подарки. Уверен, что такое знакомство с миром знаний будет для них интересно и увлекательно", - сказал Мурат Кумпилов, передает "АиФ-Адыгея".

Интересным будет и дневник школьников - помимо поздравления главы республики с пожеланиями хорошей учебы, на его страницах первоклассники увидят и познавательную информацию об Адыгее, - говорится в сообщении.