Границы Ташкента изменятся

Ташкент станет больше на 7853,3 гектара, решили власти Узбекистана.

Согласно постановлению депутатов нижней палаты парламента республики, к столице присоединят махалли четырех районов Ташкентской области.

Сергелийский район прирастет поселениями Зангиатинского района (1827,1 га), в состав Бектемирского района войдут махалли Юкоричирчикского района (490 га) и Уртачирчикского района (1134,2 га). Мирзо-Улугбекского район станет больше благодаря махаллям Кибрайского района (2294,6 га), а Яшнабадский район увеличится на махалли Кибрайского района (2107,4 га).

При этом Ташкентская область прирастет за счет столицы - город потеряет 171,3 гектара земель. Сергелийский район уменьшится на 33,8 гектара, они перейдут Зангиатинскому району. Бектемирский район станет меньше на 137,5 гектара, земли отойдут Юкоричирчикскому району.