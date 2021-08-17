Талибы рассказали, какие права получат женщины в Афганистане

Права женщин в Афганистане будут соблюдаться в соответствии с законами шариата. Об этом сегодня сообщил официальный представитель радикального движения "Талибан" (запрещено в России) Забихулла Муджахид.

"Женщины будут жить в рамках шариата. Соседние страны и мировые государства не должны думать, что мы не признаем права женщин. Слава богу, мы мусульмане, и наши женщины тоже мусульманки", - сказал он на первой пресс-конференции после захвата Кабула.

Представитель талибов акцентировал внимание на том, что в Афганистане, как и в других странах, действуют свои собственные законы. "В Афганистане существуют свои обычаи и традиции. Мы уважительно относимся к собственным обычаям и традициям. Это наше мирное право - вводить исламские законы в нашей стране", - цитирует Муджахида ТАСС.

Напомним, 15 августа "Талибан" окончательно установил контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.