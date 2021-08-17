Сергей Лавров рассказал, за какую команду болеет

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что болеет за московский футбольный клуб "Спартак".

По его словам, это связано с тем, что в детстве он жил около одноименного футбольного стадиона.

"Наш дом стоял в 100 метрах от стадиона "Спартак". Ну и, естественно, на "Спартак" мы ходили, когда играла местная заводская команда. Я и сам зимой играл на этом стадионе в хоккей, а летом - в футбол", - поведал Лавров.

Глава внешнеполитического ведомстве также отметил, что нынешней команде нужно играть активнее и результативнее, чтобы привлекать новых молодых болельщиков.

Напомним, после 4 туров "Спартак" находится на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе красно-белых 6 очков.