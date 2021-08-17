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Сергей Лавров рассказал, за какую команду болеет

Сергей Лавров рассказал, за какую команду болеет

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что болеет за московский футбольный клуб "Спартак".

По его словам, это связано с тем, что в детстве он жил около одноименного футбольного стадиона.

"Наш дом стоял в 100 метрах от стадиона "Спартак". Ну и, естественно, на "Спартак" мы ходили, когда играла местная заводская команда. Я и сам зимой играл на этом стадионе в хоккей, а летом - в футбол", - поведал Лавров.

Глава внешнеполитического ведомстве также отметил, что нынешней команде нужно играть активнее и результативнее, чтобы привлекать новых молодых болельщиков.

Напомним, после 4 туров "Спартак" находится на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе красно-белых 6 очков.

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Вестник Кавказа

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