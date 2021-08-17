Сдавшая ЕГЭ восьмилетняя москвичка не поступила в МГУ

Москвичка Алиса Теплякова, которая в восемь лет сдала единый государственный экзамен (ЕГЭ), не поступила на бюджетное отделение психологического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Ее фамилия не числится в приказах о зачислении, размещенных на сайте университета.

Приемная кампания в российские вузы завершилась 17 августа. Согласно данным, опубликованным на сайте факультета психологии МГУ, Теплякова сдала вступительное испытание по биологии на 48 баллов из 100.

Ранее ректор МГУ академик Виктор Садовничий сообщил, что Теплякова сдала дополнительные вступительные испытания на психологическом факультете, а также пообещал, что в случае успешной сдачи ее примут в вуз.

Напомним, восьмилетняя Алиса Теплякова успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике и получила аттестат в московской школе №626. Аттестат об окончании 9 классов девочка получила в семь лет.