В Британии заявили о перехвате российского Су-24

ВВС Великобритании заявили о перехвате российского бомбардировщика Су-24 недалеко от побережья Румынии над Черным морем, уточнив, что перехват происходил в рамках миссии НАТО по усилению воздушного патрулирования.

По данным британской стороны российский бомбардировщик направлялся в воздушное пространство Румынии, при этом он "не передавал полетный план и не разговаривал с авиадиспетчерской службой страны, создавая угрозу безопасности для всех пользователей воздушного пространства", говорится в заявлении, опубликованном на сайте военного ведомства.

"Мы отслеживали его, пока он не покинул район полетной информации, направляясь на Северо-восток. Затем мы возобновили наше боевое воздушное патрулирование и вернулись на базу", приводит слова пилота британского самолета "Газета.ru".