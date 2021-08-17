На курорте "Ведучи" в Чечне теперь можно пострелять из лука и посмотреть кино

На всесезонном курорте "Ведучи" в горах Чечни открылись лучный тир, кинотеатр, зал караоке и игровая комната с виртуальными очками, сообщает пресс-служба АО "Курорты Северного Кавказа".

Уточняется, что новые развлечения стали доступны в центре активного туризма "ЧеченSki".

Кроме того, здесь можно взять в прокат велосипеды и самокаты для взрослых и детей. «Опытные велосипедисты могут отправиться в велосипедный тур к поселку Тазбичи, где увидят старые боевые башни, мертвый город Эткали и мечеть. На всем пути туристов будет сопровождать гид", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Также туристы могут совершить прогулку на канатной дороге, арендовать гриль-домики для большой компании, заказать в джип-тур по достопримечательностям, посетить фотозоны курорта или водопады северного склона, а также отдохнуть в ресторане и спа с бассейном.