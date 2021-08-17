Путин выразил соболезнования близким погибших летчиков Ил-112В

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших летчиков Ил-112В, сообщает пресс-служба Кремля.

"С глубоким прискорбием узнал о трагической гибели экипажа самолета Ил-112В. Николай Куимов, Дмитрий Комаров, Николай Хлудеев были мужественными людьми, настоящими героями и профессионалами. Они принадлежали к когорте первопроходцев, которые испытывали сложнейшую технику, внесли огромный вклад в развитие отечественной авиации", - констатировал Путин.

"Прошу передать самые искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших летчиков", - также говорится в телеграмме.