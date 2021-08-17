Кому нужно открытие Зангезурского коридора

Затяжной армяно-азербайджанский конфликт стал причиной человеческих страданий и перемещения населения, и "статус-кво", основанный на оккупации азербайджанских территорий, не мог быть его окончательным решением, пишет ведущий специалист Центра анализа международных отношений Шахмар Гаджиев пишет в статье для Eurasia Review.

Минувшей осенью за шесть недель ожесточенных боев тысячи людей были убиты и ранены. При посредничестве Российской Федерации 9-10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана, Армении и России подписали трехстороннее заявление, достигнув полного прекращения огня и всех военных действий. Документ должен положить конец давней вражде и открыть новую главу в истории региона, так как Армения и Азербайджан договорились об открытии транспортных коридоров и поддержке региональной экономической интеграции. Ключевые вопросы теперь: как достичь мирного сосуществования армян и азербайджанцев и как изменится геополитический ландшафт региона Южного Кавказа в ближайшем будущем.

Новый полномасштабный военный конфликт видится маловероятным, поскольку все основные игроки, особенно Россия и Турция, выступают за мир и стабильность в регионе. По условиям ноябрьского соглашения, Россия стала ключевым гарантом прекращения огня и мира и развернула свой миротворческий контингент вдоль линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора. Кроме того, Армения обязалась вернуть Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы под контроль Азербайджана, а Азербайджан гарантировал безопасность Лачинского коридора, который будет обеспечивать связь между Арменией и армянами, проживающими в Карабахе.

В послевоенный период вопросы безопасности и восстановления экономических отношений путем открытия транспортных коридоров имеют значение для укрепления доверия и поддержания устойчивого мира.

Хотя конфликт закончился, по-прежнему существуют проблемы и трудности с выполнением всех пунктов ноябрьского соглашения. В частности, четвертый пункт ноябрьского соглашения гласит: "Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил". Но продолжающийся незаконный транзит армянских вооруженных сил и оружия через Лачинский коридор в Карабах может вызвать эскалацию конфликта и нанести ущерб мирным усилиям. Минобороны Азербайджана заявило, что "в нарушение трехстороннего заявления Армения перебросила свои вооруженные силы в Азербайджан в зону временной дислокации российского миротворческого контингента и открыла новые армянские посты возле Мухтаркенда и Шушакенда, а также в восточной части Кельбаджарского и Лачинского районов". Все эти факты, а также недавние пограничные столкновения между армянскими и азербайджанскими войсками в Сюникской области (Зангезур по-азербайджански) выявили проблему недоверия, поэтому любая эскалация может вызвать напряженность в отношениях между Арменией и Азербайджаном.

Еще один важный пункт ноябрьского соглашения - девятый: "Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях". Зангезурский регион имеет стратегическое значение для региональной экономической интеграции, поскольку Баку хочет восстановить существующую инфраструктуру советского периода, соединяющую Нахчыван с остальным Азербайджаном через Зангезурский коридор. Для Азербайджана жизненно важно разблокировать этот маршрут, чтобы снять длительную блокаду Нахчыванского района. Прямое сообщение между Нахчыванской Автономной Республикой и остальным Азербайджаном отсутствовало, и людям приходилось добираться до Нахчыванской области либо по воздуху, либо на машине через Иран или Турцию. Кроме того, для удовлетворения энергетических потребностей региона в 2004 году Азербайджан подписал с Ираном договор обмена на поставку природного газа в свой анклав. В соответствии с соглашением, Азербайджан поставляет газ в город Астара на северо-западной границе Ирана, а 85% поставляемого объема поступает в Нахчыванскую Автономную Республику. Позже, в 2020 году для поддержки энергетической безопасности региона, Баку и Анкара заключили меморандум о взаимопонимании по проекту газопровода Игдыр-Нахчыван. Пропускная способность газопровода составит 500 млн кубометров в год. Газопровод имеет стратегическое значение для Нахчыванской Автономной Республики, так как устранит энергетическую зависимость от Ирана.

Для Турции открытие Зангезурского коридора имеет геостратегическое значение, поскольку Анкара получит прямую сухопутную связь с остальным Азербайджаном. Кроме того, коридор будет способствовать увеличению торговли между Турцией и Азербайджаном за счет дальнейшей поддержки экономической интеграции. В частности, Турция очень заинтересована в прямом доступе к рынкам Центральной Азии через Азербайджан, потому что такой маршрут будет короче и дешевле. В настоящее время турецкие грузовики в основном едут через территорию России и Грузии, прежде чем отправиться в Среднюю Азию.

Для России открытие коридора разблокирует железнодорожный маршрут в Армению через Азербайджан, что дешевле и выгоднее из-за напряженности в отношениях между Москвой и Тбилиси. В частности, девятый пункт ноябрьского соглашения гласит, что "контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России", следовательно, Москва поддержит создание Зангезурского коридора, что станет первым важным шагом на пути к безопасности и стабильности в регионе.

Словом, ноябрьское соглашение исходит из стратегических интересов всех вовлеченных сторон. Разблокирование Зангезурского коридора откроет новые экономические возможности, а также поддержит окончательное мирное соглашение, основанное на взаимном признании территориальной целостности. Посредством экономического сотрудничества и интеграции Азербайджан и Армения могут открыть новую страницу в двусторонних отношениях и положить конец вражде. Армения также сможет воспользоваться преимуществами региональных проектов и укрепить свою энергетическую безопасность. Правительство Азербайджана уже начало восстановительные работы на всех освобожденных территориях, и готово оказать поддержку армянскому населению Карабаха.