Главный тренер сборной Азербайджана по футболу развеял слухи о своем уходе

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи прокомментировал слухи о своем возможном уходе с поста наставника национальной команды.

По словам 65-летнего специалиста, у него действующий контракт с Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (АФФА), который он намерен отработать до конца срока.

"Если какая-та федерация проявляет ко мне интерес, то это приятно, но ничего большего", - цитирует Джанни Де Бьязи Azerisport.com.

Напомним, ранее украинские СМИ сообщили, что главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи может возглавить национальную команду Украины.