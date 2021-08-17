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Сотрудник банка в Казахстане обворовал клиентов на 90 млн тенге

Сотрудник банка в Казахстане обворовал клиентов на 90 млн тенге

В Мангистауской области Казахстана сотрудник банка украл со счетов клиентов свыше 90 млн тенге ($212 тыс). Об этом сообщили в агентстве по финансовому мониторингу.

Случай произошел в 2020 году. В ведомстве отметили, что часть средств банковский работник обналичил через букмекерскую контору.

В итоге суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, передает "Sputnik Казахстан",

В агентстве напомнили, что работа букмекерских контор регулируется законом "Об игорном бизнесе". Противоправные действия в сфере игорного бизнеса влекут уголовную ответственность.

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Вестник Кавказа

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