Трехсторонняя группа по Карабаху возобновила свою деятельность

Россия, Азербайджан и Армения возобновили в Москве работу трехсторонней рабочей группы по Карабаху. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте правительства.

"На состоявшемся 17 августа в Москве заседании стороны рассмотрели перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа и обсудили ход дальнейшей работы, проводимой в рамках заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 11 января 2021 года", - сказано в сообщении.

В заседании приняли участие заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук, заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и вице-премьер Армении Мгер Григорян.

Напомним, в трехстороннюю рабочую группу по Карабаху входят вице-премьеры Азербайджана, России и Армении. После обострения ситуации на границе Азербайджана и Армении в мае этого года группа приостановила свою деятельность по инициативе армянской стороны.