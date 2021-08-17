Пенсия вызвала у Нурмагомедова экзистенциальный кризис

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал в Instagram о том, что его беспокоит.

Так, по словам "дагестанского орла", понимание того, что все временно – успокаивает и настораживает одновременно.

Напомним, что Нурмагомедов завершил карьеру после боя с американцем Джастином Гэтжи. В свою очередь глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться, но тот завил, что окончательно "ушел на пенсию".