Пенсия вызвала у Нурмагомедова экзистенциальный кризис
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал в Instagram о том, что его беспокоит.
Так, по словам "дагестанского орла", понимание того, что все временно – успокаивает и настораживает одновременно.
Напомним, что Нурмагомедов завершил карьеру после боя с американцем Джастином Гэтжи. В свою очередь глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться, но тот завил, что окончательно "ушел на пенсию".
Вестник Кавказа
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