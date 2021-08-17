Хабиб Нурмагомедов подпишет рекламный контракт на полмиллиарда рублей

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов подпишет крупный рекламный контракт. Об этом на своей странице в соцсети Instagram написал спортивный обозреватель Игорь Лазорин.

"По моей информации, Хабиб Нурмагомедов подпишет новый долгосрочный рекламный контракт с Gorilla на сумму более $7 млн (свыше 513 млн рублей)", - заявил Лазорин.

Он подчеркнул, что в этом контракте будет учтена и команда Нурмагомедова. "О его подписании объявят 18 августа", - добавил спортивный обозреватель.

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи душающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 поединках. В конце марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.