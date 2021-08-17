Коронавирус отменил праздники в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии отменены массовые праздничные мероприятия ко Дню государственности республики, который отмечается 1 сентября, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона, уточнив, что это произошло из-за угрозы распространения коронавируса.

Кроме того, решено праздничную линейку 1 сентября проводить только для учеников первых классов с обязательным соблюдением всех профилактических требований.

По словам республиканского лидера Казбека Кокова, эпидемиологическая ситуация в регионе остается сложной, несмотря на некоторую стабилизацию.

Далее он акцентировал внимание на необходимости сохранения этой тенденции и недопущению взрывного роста заболеваемости. В этой связи, по его словам, необходимо продолжить уделять внимание иммунизации жителей республики.