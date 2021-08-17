Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили чаепитие в Кяльбаджаре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы. В рамках поездки высокие гости пили чай за столом у реки Лев в Кяльбаджаре.

"Сегодня мы выпьем чай в стакане армуды на берегу реки Лев. Это еще раз показывает, что как бы ни старались армяне, они не смогли сломить волю нашего народа. Мы должны были вернуться сюда и вернулись. Они должны были уйти отсюда и ушли", - сказал президент Азербайджана.

!Историческая справедливость была восстановлена, и мы не только вернулись в Кяльбаджар, который является, может быть, одним из красивейших районов нашей страны, но и уже реализуем наши планы по развитию Кяльбаджара", - продолжил он.

"После этого тоже будут мероприятия. А пока давайте выпьем чай и насладимся природой. Да здравствует Азербайджан!" – сказал Ильхам Алиев.