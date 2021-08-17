ЕС признал победу "Талибан" в Афганистане

Европейский союз признает, что радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) одержало победу в Афганистане. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике и безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, ЕС будет поддерживать страны региона, которые столкнутся с потоком беженцев из Афганистана.

Глава европейской дипломатии отметил, что приоритетом Евросоюза в Афганистане является эвакуация своего персонала, добавив, что отношения с Кабулом будут зависеть от действий "Талибан".

Помимо этого, Боррель указал на то, что ЕС готов начать диалог с новыми властями Афганистана, чтобы предотвратить гуманитарный и миграционный кризисы. ""Талибан" выиграл войну, поэтому мы должны разговаривать с новыми властями в Кабуле, кем бы они ни были, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы. Речь идет о диалоге, а не о признании власти талибов", - цитирует его ТАСС.

Напомним, 15 августа радикальное движение "Талибан" окончательно установило контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.