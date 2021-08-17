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В Москве прошла совместная антитеррористическая тренировка спецслужб стран СНГ

В Москве прошла совместная антитеррористическая тренировка спецслужб стран СНГ

В Москве в преддверии учений "Каспий-антитеррор 2021" состоялась совместная командно-штабная тренировка спецслужб стран СНГ. Об этом сообщили в пресс-бюро Антитеррористического центра СНГ.

Столицу посетили делегации органов безопасности и специальных служб Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана, а также органов СНГ.

В ходе тренинга были рассмотрены типовые ситуационные задачи по выявлению признаков терактов на объектах морской инфраструктуры и нефтегазовой отрасли и их пресечению, механизмы организации межведомственного и межгосударственного взаимодействия и алгоритмы использования потенциала информационных систем коллективного пользования СНГ.

Тренировка стала одним из подготовительных элементов совместного антитеррористического учения компетентных органов государств-участников СНГ "Каспий-Антитеррор-2021", передает ТАСС.

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Вестник Кавказа

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