Минобрнауки РФ сообщил об особенностях обучения в вузах с 1 сентября

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил о том, что практически все российские вузы начнут учебный год очно 1 сентября, остальные смогут это сделать до 1 ноября 2021 года.

"Почти 100% вузов начнут учебный год в привычном формате, очно, при соблюдении рекомендованных мер санитарной безопасности", - сказал глава ведомства.

Далее министр уточнил, что 96,4% вузов начнут учебный год 1 сентября, остальные смогут сделать это до 1 ноября 2021 года.

Фальков отметил, что студенты из других стран, которые не смогут прибыть в вуз к началу учебного года, начнут образовательный процесс в удаленном формате.