СК возбудил дело после отравления детей в санатории Северной Осетии

По факту отравления 12 детей в санатории Северной Осетии было возбуждено уголовное дело, проинформировали в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").

Ранее сообщалось, что дети с признаками кишечной инфекции обратились за помощью к медикам после отдыха в местном санатории "Тамиск" в Северной Осетии.