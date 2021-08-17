Главная » Новости

СК возбудил дело после отравления детей в санатории Северной Осетии

СК возбудил дело после отравления детей в санатории Северной Осетии

По факту отравления 12 детей в санатории Северной Осетии было возбуждено уголовное дело, проинформировали в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").

Ранее сообщалось, что дети с признаками кишечной инфекции обратились за помощью к медикам после отдыха в местном санатории "Тамиск" в Северной Осетии.

1220 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!