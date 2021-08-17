Ильхам Алиев заявил, что Карабах и Восточный Зангезур – это Азербайджан

Карабах и Восточный Зангезур - это Азербайджан, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления в Кяльбаджаре на церемонии поднятия государственного флага.

"Итак, на этом наша поездка в Кяльбаджарский и Лачинский районы завершается. Поездка была очень успешной. Мы открыли, заложили фундамент многих важных объектов", - сказал он, выразив уверенность в том, что все работы по дальнейшему развитию Восточного Зангезура будут идти по плану.