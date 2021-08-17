НАТО готова к дистанционным ударам по террористам в Афганистане

В НАТО допускают возможность нанесения дистанционных ударов по международным террористическим группировкам в Афганистане. Об этом заявил сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам внепланового заседания Североатлантического совета по Афганистану.

"По соглашению [о выводе войск в 2020 году], подписанном США с движением "Талибан" (запрещено в России), талибы согласились, что Афганистан не должен стать платформой для международных террористов", - напомнил Столтенберг.

По его словам, НАТО будет очень внимательно следить за этим. "И, конечно, страны НАТО останутся бдительны и сохранят возможность атаковать террористические группы дистанционно, если мы увидим, что эти группы вновь пытаются обосноваться в Афганистане", - цитирует ТАСС генсека НАТО.

Напомним, президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане в середине апреля 2021 года. После этого в Афганистане возобновились интенсивные бои между правительственными войсками и боевиками радикального движения "Талибан". 15 августа талибы окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.