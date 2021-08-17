Гарибашвили назвал единственный способ справиться с пандемией коронавируса

Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили озвучил единственный путь одержать победу над пандемией коронавируса COVID-19.

"Это вакцинация, она защищает нас от смерти", - сказал он в Батумском государственном университете им. Шота Руставели.

Глава правительства в очередной раз обратился к гражданам Грузии с призывом активно участвовать в процессе вакцинации, доверять ученым и науке, так как вакцина полностью безопасна.

Во вторник, 17 августа, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, председатель парламента Каха Кучава, министр образования и науки Михаил Чхенкели и председатель правительства Аджарской Автономной Республики Торнике Рижвадзе посетили Батумский государственный университет им. Шота Руставели, где ознакомились с процессом вакцинации.

По данным Минздрава Грузии, с начала пандемии в стране зарегистрированы 490 462 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью 429 190 человек, умерли – 6483. Прививки сделали 831 815 человек.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 208 млн, из них более 4,3 млн человек скончались.

