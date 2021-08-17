Количество военных США в столице Афганистана превысит 4 тыс

Численность воинского контингента США в Афганистане сегодня вечером достигнет 4 тыс человек. Об этом заявил сегодня в ходе брифинга в Пентагоне генерал Хэнк Тейлор.

"До конца сегодняшнего дня на месте в Кабуле будет более 4 тыс военных", - цитирует его ТАСС.

Тейлор подчеркнул, что за минувшие сутки из аэропорта вылетели семь военных рейсов. "Эти самолеты забрали примерно 700-800 пассажиров, и мы можем подтвердить, что из них 165 пассажиров - это американские граждане", - поведал генерал.

Напомним, президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане в середине апреля 2021 года. После этого в Афганистане возобновились интенсивные бои между правительственными войсками и боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в России). 15 августа талибы окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.