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Руководитель израильского телеканала: молодые азербайджанцы мечтают жить в Карабахе

На днях группа израильских журналистов посетила Карабах. В составе группы был и руководитель телеканала ITON.TV Александр Гур-Арье, который поделился с "Вестником Кавказа" впечатлениями о посещении недавних ещё оккупированных земель. Руководитель телеканала рассказал о работе сапёров, которые устраняют последствия оккупации, строителей, возрождающих жизнь в населённых пунктах, разрушенных армянскими вооружёнными формированиями. Израильские журналисты стали свидетелями работ по разминированию территорий Азербайджана, освобожденных от оккупации. 

 

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Вестник Кавказа

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