Глава НАТО прокомментировал ситуацию в Афганистане

Одной из важнейших целей, которые присутствия НАТО в Афганистане была победа над террористами "Аль-Каиды"(запрещена в РФ), заявил на пресс-конференции в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг, подчеркнув, что эта задача была выполнена,

Далее Столтенберг подчеркнул, что присутствие Альянса в Афганистане объяснялось борьбой с терроризмом. "Надо было победить "Аль-Каиду"*, и эта задача была выполнена благодаря нашей миссии в Афганистане", - приводит его слова РИА Новости.

Глава Альянса также отметил, что одной из заслуг сил НАТО стало также то, что за минувшие 20 лет с территории Афганистана не было организовано ни одно террористическое нападение в странах-союзницах.

Ранее сообщалось, что США планируют завершить вывод и эвакуацию своих сил из Афганистана к 31 августа.