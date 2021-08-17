США назвали окончательную дату вывода войск из Афганистана

США планируют завершить вывод и эвакуацию своих сил из Афганистана к 31 августа. Такое заявление сделал сегодня пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе специального брифинга по ситуации в Афганистане.

"Наша миссия продолжается до 31 августа. Верховный главнокомандующий заявил, что мы должны завершить вывод к 31 августа", - отметил он.

По словам Кирби, это также включает отправку американских граждан и дипломатических сотрудников. "Это сроки, которыми мы располагаем", - цитирует представителя оборонного ведомства ТАСС.

Напомним, президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане в середине апреля 2021 года. После этого в Афганистане возобновились интенсивные бои между правительственными войсками и боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в России). 15 августа талибы окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.