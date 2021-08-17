Пассажирский автобус сорвался в пропасть в Бурятии

Девятнадцать человек пострадали в Бурятии в результате съезда автобуса с дороги и его опрокидывания с высоты 3,5 м, проинформировали в ГИБДД России.

Согласно предварительным данным, в Яравнинском районе Бурятии на территории карьера горно-обогатительного комбината "Озерный" водитель, управляя автобусом "Урал", съехал с дороги, после чего автобус опрокинулся с высоты 3,5 метра.

"В результате ДТП водитель и 18 пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести", - приводит слова собеседника ТАСС.

Уточняется, что на момент аварии в салоне автобуса находились 20 пассажиров. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Все причины случившегося устанавливаются.