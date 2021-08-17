Вице-президент Афганистана объявил о переходе власти в его руки

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что в отсутствие президента является временным главой государства. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

"Согласно конституции Афганистана, в случае отсутствия, побега, отставки или смерти президента первый вице-президент становится временным президентом. В настоящее время я нахожусь в своей стране и являюсь законным временным президентом", - подчеркнул он.

По словам Салеха, в настоящее время он связывается с мировыми лидерами, чтобы заручиться их поддержкой и согласием, передает РИА Новости.

Напомним, 15 августа радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) окончательно установило контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.