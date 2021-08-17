Украина провела учения со стрельбой в акватории Азовского моря

Военно-морские силы Украины провели тактические учения со стрельбой в акватории Азовского моря, информирует пресс-служба ВМС республики, уточняя, что в ходе тренировок отрабатывались навыки по обороне побережья.

Кроме того в сообщении говорится о том, что корабельной группой ВМС ВС страны было отработано комплексное тактическое учение на тему защиты морских коммуникаций, поражения малоразмерных скоростных плавсредств противника, обеспечения действий подразделений на приморском направлении.

"Тренировки проводились днем и ночью в соответствии со стандартами НАТО: правление тактической группой кораблей осуществлялось на английском языке", - отмечается в сообщении пресс-службы.

В заключение указано, что экипажи корабельной тактической группы успешно справились с поставленными учебно-боевыми задачами.