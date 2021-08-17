Работодатель обворовал сотрудников на 390 тыс рублей в Ставрополе

Директор, работающей в Ставрополе фирмы в январе и марте-мае 2021 года не выплачивал зарплату трем сотрудника, общая сумма ущерба превысил 390 тыс рублей.

Следствие установило, что у работодателя была возможность своевременно выплатить зрплату, но средства расходовались на другие цели.

В настоящее время по факту возбуждено уголовное дело, принимаются меры, направленные на погашение задолженности. Расследование уголовного дела продолжается, информирует пресс-служба СУ СКР по краю.