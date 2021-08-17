В Ташкенте заявили об отсутствии Гани в Узбекистане

Новости о нахождении президента Афганистана Ашрафа Гани и других политических деятелей в Узбекистане не соответствуют действительности, сообщает агентство "Дуне".

"В последнее время в СМИ и социальных сетях муссируются сообщения о якобы нахождении на территории Узбекистана отдельных деятелей и руководителей этнических групп Афганистана. В частности, упоминаются имена Ашрафа Гани, Абдурашида Дустума, Ата Мухаммада Нура и других. Согласно официальным данным, подобного рода сведения не соответствуют действительности", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Гани, покинувший Афганистан в воскресенье, находится в Омане. В тот же день было объявлено, что президент Афганистана согласился уйти в отставку, вылетел из Кабула в Таджикистан для перелета в третью страну.

Стоит напомнить, что власти Казахстана и Таджикистана также опровергли сообщения о нахождении Гани в своих странах.