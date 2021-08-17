Заболеваемость коронавирусом растет на фоне лесных пожаров

Лесные пожары усугубляют ситуацию с коронавирусом, выяснили ученые.

Дым от лесных пожаров негативно влияет на клетки легких и дыхательных путей, а также ухудшает функцию белых кровяных телец в легких, сообщают ученые из Гарвардского университета.

Дым ведет к более медленному иммунному ответу, когда в организм попадает коронавирус, в результате болезнь протекает тяжелее. Такие выводы ученые сделали, проанализировав качество воздуха в районах США, страдающих от пожаров, спутниковые данные Национального управления океанических и атмосферных исследований по дымовым шлейфам, а также статистику по коронавирусу и смертности от него.

Выяснилось, что высокие уровни загрязнений воздуха (PM 2,5) усугубляют эпидемиологическую ситуацию.