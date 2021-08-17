Талибы готовы бороться с "Аль-Каидой"

Запрещенное в России движение "Талибан" пообещало бороться с "Аль-Каидой" (также запрещенное в РФ движение) и другими террористическими группировками в Афганистане. Об этом заявил представитель талибов Сухейл Шахин.

"Да, это наша политика и наше обязательство. Эта политика заключается в том, что мы не позволим никакой группировке или лицам использовать землю Афганистана», — приводит его слова РИА Новости.

Напомним, что среди тысяч заключенных, вышедших из тюрем благодаря талибам, есть члены террористических группировок. По мнению министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, "Аль-Каиду" может ждать возрождение после победы "Талибана" в Афганистане.