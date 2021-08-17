Официальный представитель "Талибана": страны мира должны помочь восстановить Афганистан

Мировое сообщество должно помочь восстановить Афганистан, об этом заявил представитель запрещенного в России движения "Талибан" Сухейл Шахин в эфире британского телеканала Sky News.

"Премьер-министр Великобритании и все лидеры других стран мира должны уважать желания афганского народа... и помогать афганскому народу в восстановлении страны и обеспечении благополучной жизни афганского народа и экономического развития", - цитирует его РИА Новости.

Шахин пояснил, что помощь Афганистану - их обязанность и моральный долг, так как именно они виновны в разрушении страны на протяжении 20 лет.

Его также спросили, поступает ли талибам материальная поддержка от Пакистана, Китая и РФ. Талиб дал отрицательный ответ, уточнив при этом, что в целом движение поддерживает "хорошие отношения" с этими странами, получая от них политическую поддержку.

Представитель "Талибана" напомнил, что участники движения посещали Китай и Россию. Он пояснил, что на данный момент именно "Талибан" является "политической и военной силой" в стране, и Пакистан, КНР и РФ поддерживают эту реальность.

Шахин уточнил, что у талибов нет "союзников как таковых".