В Ростовской области назревает дефицит лекарств от коронавируса

Минздрав Ростовской области просит местные власти увеличить бюджет на закупку медикаментов для лечения пациентов с коронавиврусом, пишет "Интерфакс".

"24 млн рублей, которые поступили по последнему распределению, законтрактованы, поставка (лекарств) должна состоятся 23 августа. У нас есть опасения в связи с тем, что эта сумма была определена в период эпидемиологического спада, и этой суммы хватит на 14 дней", - заявил в ходе заседания регионального оперштаба глава областного минздрава Юрий Кобзев.

Он отметил, что ведомство будет вынуждено обратиться к губернатору Василию Голубеву "за помощью в закупке лекарственных препаратов для амбулаторного лечения пациентов с ковидом и подозрением на него".

В настоящее время в регионе хватает лекарств, подчеркнул Кобзев.

"Мы не должны допустить перебоя в лекарственном обеспечении людей. Чтобы мы не попали в зону риска, давайте сегодня же внесем коррективы в существующую дорожную карту", - заявил Голубев.