Махачкала стала одним из лидеров среди городов, где можно вкусно поесть

Сервис поиска работы SuperJob провел опрос с целью выяснения вопроса в каких городах самые доступные по цене и вкусу блюд рестораны и другие заведения общепита.

По данным сервиса, Махачкала расположилась на второй строчке рейтинга в категории "вкусно", уступив Казани.

"В опросе приняло участие 9 тыс человек в возрасте от 18 лет – жителей городов с населением 500 и более тысяч, посещавших в течение последнего года кафе, закусочные и рестораны", –говорится в сообщении.

Что касается категории "недорого", то Махачкала расположилась на 22 позиции. На этот показатель повлияла незаконно взимаемая с клиентов наценка от 15 до 20 % за обслуживание.