Какое общество талибы создают в Афганистане?

С захватом власти в Афганистане запрещенным в РФ движением "Талибан" правозащитники бьют в набат и беспокоятся о состоянии прав человека в этой стране. Ходят слухи, что боевики отрубают руки, заставляют женщин покрывать головы и запрещают музыку. Так ли это на самом деле?

Откуда появились талибы?

Движение "Талибан" было основано в 1994 году из афганских пуштунов, эмигрировавших в Пакистан во время войны моджахедов с Советским Союзом. Дословно с языка пушту "талиб" – студент, выпускник медресе. В Пакистане детей беженцев обучали не только богословию, но и технике войны. За пару лет пакистанская разведка превратила их в мощную силу. Пока отобравшие в 1992 году власть у просоветского коммунистического режима моджахеды грызлись друг с другом за трон, талибы начали проникать в Афганистан с юго-востока. Через два года талибы взяли Кандагар, после чего оккупировали еще 12 городов. В 1996 году, войдя в Кабул, они провозгласили Исламский Эмират Афганистана во главе с муллой Мохаммадом Омаром. Сегодня история повторяется вновь с той лишь разницей, что талибы теперь свергают не моджахедов, а проамериканское правительство Ашрафа Гани.

Ислам как у татар?

При талибах меняются все сферы жизни – начиная с экономики и заканчивая культурой. Во главу всего поставлен Шариат – свод исламских законов, основанных на Коране, Сунне и других священных книгах.

По словам старшего научного сотрудника МГИМО МИД России Ахмета Ярлыкапова, взгляды у талибов очень консервативные.

"Их мировоззрение основывается на суннитском ханафитском мазхабе, причем исламское право должно применяться полностью, без ограничения его светским правом. То есть наказания должны быть шариатские, от которых в большинстве исламских стран отказались. Права человека признаются именно в шариатском понимании, а не в западном. Человек имеет определенные Кораном и Сунной права, но при этом у него есть и обязанности, которые западным наблюдателям кажутся не соответствующими их стандартам", - сказал он в беседе с "Вестником Кавказа".

Ханафитский мазхаб – одна из четырех правовых школ в исламе. Ханафиты популярны и в России, этого мазхаба придерживаются татары, башкиры, ногайцы, адыги, кабардинцы, черкесы, карачаевцы, балкарцы и другие народы. Ханафизм распространен в Турции, Казахстане, Узбекистане и на Ближнем Востоке.

Талибы не воспринимают музыку и считают ее запретным элементом, а образование с их точки зрения "должно быть полностью исламизировано", указывает эксперт. Ярлыкапов обращает внимание, что при этом навязываемый талибами уклад общества не сильно противоречит местным афганским традициям. К примеру, затворничество – традиционный элемент жизни афганских женщин.

Эксперт РСМД Кирилл Семенов заметил, что у талибов нет особого понимания ислама, идущего вразрез с представлениями других сторонников ханафитского мазхаба.

"У талибов нет какого-то своего ислама, они опираются на ханафитский мазхаб в праве и матуридитское направление в богословии в трактовках школы деобанди, которая была распространена на индийском субконтиненте и в самом Афганистане. Соответственно, все правовые основания, которые используют талибы в своих решениях, будь то в отношении дресс-кода, женщин или наказаний, можно найти в этих направлениях ислама. Их отличие, допустим, от Исламской Республики Иран в том, что ИРИ следует положениям джафаритского мазхаба, а, например, ХАМАС в настоящее время вообще отказался реализовывать шариат, за исключением семейного права", - подчеркнул он.

Главная проблема - связь "Аль-Каидой" (запрещенная в РФ террористическая организация)

Слухи о том, что талибы запрещают женщинам выходить из дома без сопровождения опекуна, Семенов считает преувеличением. Он допускает запрет лицам слабого пола уезжать на большое расстояние без мужчины, но на короткую дистанцию они могут отправиться самостоятельно.

"Известно, что при талибах были отдельные автобусы для женщин. То же самое верно и про допуск женщин к работе. Говорить о полном запрете работать вряд ли возможно, так как в 2000 году было постановление об увольнении всех женщин с государственной службы, а не о запрете работать. То есть до 2000 года женщины работали и в государственных службах талибов", - говорит эксперт РСМД.

Главная проблема "Талибана" состоит не в их понимании ислама, так как шариатские наказания применяются в других мусульманских странах, как Иран и Саудовская Аравия, а в его старых связях с "Аль-Каидой".

"Входящая в Талибан сеть Хаккани использовала террористические методы, как, например, подрыв гражданских объектов смертниками. Теперь главное, чтобы эти люди не получили влияния в "Талибане" и были бы взяты под полный контроль. Также не могут не настораживать тоталитарные методы управления "Талибана", которые также прямо не связаны с исламом, то есть попытки контролировать все и вся, в том числе через систему доносительства", - добавил Семенов.

Отметим, что сегодня председатель "Талибана" заявил, что не позволит "Аль-Каиде" и другим террористическим организациям осуществлять деятельность в Афганистане.

Журналисты с полей

В одном из своих недавних заявлений самопровозглашенный "Исламский Эмират Афганистана" уже обрисовал некоторые нормы поведения. Талибы запрещают кровную месть, вводят исламские суды. Остальные суды упраздняются. Врачам и инженерам с иностранным опытом обещаны высокие зарплаты. Женщины учиться могут, но обязаны носить хиджаб. Есть даже элементы свободы слова. СМИ могут критиковать власти, но при условии, что это не клевета и не оскорбление. В банковском деле запрещается процентная ставка. Все процентные долги аннулированы.

Первичные данные о том, какую модель общества талибы устанавливают сейчас в Афганистане, можно получить от побывавших там недавно журналистов. Корреспонденты канала BBC за пару дней до взятия талибами Кабула отправились в Балх. Судя по их впечатлениям, режим талибов далек от средневековья и варварства. В регионах с мозаичным этническим составом талибы вводят более либеральные и мягкие правила. Хотя, как пишет BBC, талибы якобы запретили девушкам учиться, по улицам шли юные школьницы. На рынках соотношение женщин и мужчин одинаково. Это при том, что британским журналистам твердили о невозможности женщин гулять без сопровождения.

В то же время, очевидно, что женщины ходят в парандже, полностью закрывая лицо и волосы. Местные власти убеждают иностранных журналистов в том, что насильно так одеваться девушек никто не заставляет. Закрытие лица – это лишь рекомендация. Из общения с местными BBC выяснил, что женщин с открытыми лицами не сажают в такси – это приказ новых властей.

Хотя талибы объявили свободу слова, но на радиостанции в Балхе крутили исключительно религиозные напевы – никакой современной музыки. У себя дома каждый может слушать то, что хочет, но на улице "вульгарные песни" запрещены. Сотрудники радиостанции, которых увидели репортеры BBC, не носили бороду. Однако британские журналисты предполагали, что в других провинциях талибы наводят более консервативные порядки: "Многое зависит от личности местного командира".

За что закидывают камнями?

Что касается шариатских судов, то, как и положено, воровство карается сурово. В июле талибы повесили двух человек в Гильменде за похищение несовершеннолетнего. Телесные наказания допустимы, но в особо тяжелых случаях. Например, за внебрачную половую связь положено 100 ударов плетью. За такой же проступок находящихся в браке побивают камнями. За кражу отрубают правую руку. Общавшиеся с журналистами BBC талибы считают такие наказания справедливыми.

Представители "Талибана" не раз встречались с дипломатами из России и других стран. В ходе переговоров они убеждали своих визави в том, что сконцентрированы строго на территории Афганистана и не покушаются на Среднюю Азию и другие соседние страны. Возможно, это и действительно так. Организованный экспорт идеологии может вызвать противодействие и подорвать финансово-экономическое благополучие новых властителей Афганистана. Однако никто не может исключать того, что распространение их модели на соседние мусульманские государства – Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, СУАР – может произойти стихийно, без поддержки талибов. Если талибам удастся установить справедливый строй, успешно борющийся с коррупцией и дающий перспективы молодежи, то совсем скоро на такие же изменения могут понадеяться уйгуры, таджики и узбеки по ту сторону границы.