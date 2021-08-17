Источник: число жертв ДТП в Кабардино-Балкарии выросло до трех
Умер один из раненых в результате столкновения двух машин и автобуса на федеральной трассе в Кабардино-Балкарии, об этом рассказал информированный источник.
"По предварительной информации, при доставлении в больницу скончался еще один пострадавший в ДТП", - цитирует его "Интерфакс".
Это означает, что число жертв ДТП достигло трех.
Напомним, сегодня в Баксанском районе на федеральной автодороге А-158 "Прохладный - Эльбрус" в месте проведения дорожных работ случилась автоавария, жертвами которой стали два человека, еще семеро пострадали.
Вестник Кавказа
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