Источник: число жертв ДТП в Кабардино-Балкарии выросло до трех

Умер один из раненых в результате столкновения двух машин и автобуса на федеральной трассе в Кабардино-Балкарии, об этом рассказал информированный источник.

"По предварительной информации, при доставлении в больницу скончался еще один пострадавший в ДТП", - цитирует его "Интерфакс".

Это означает, что число жертв ДТП достигло трех.

Напомним, сегодня в Баксанском районе на федеральной автодороге А-158 "Прохладный - Эльбрус" в месте проведения дорожных работ случилась автоавария, жертвами которой стали два человека, еще семеро пострадали.