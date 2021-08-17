Пхукет вскоре откроется для россиян, привитых "Спутником V"

В ближайшее время Таиланд может открыть Пхукет для вакцинированных россиян, сообщает АТОР.

Туристы, вакцинированные "Спутником V", смогут отдохнуть на острове, им не придется проходить 14-дневный карантин, информирует глава управления по туризму Таиланда Ютасака Супасорна. По его словам, с 16 августа карантин составит семь дней, после признания в стране российской вакцины изоляцию отменят.

В посольстве Таиланда в Москве отметили, что пока других официальных заявлений о въезде в Таиланд для вакцинированных "Спутником V" не было.