Грузинская оппозиция договорилась о коалиции на выборах в сакребуло Тбилиси

Три оппозиционные партии договорились о коалиции на выборах в сакребуло Тбилиси: "Гирчи - больше свободы", "Время" и "Европейская Грузия" поделили слоты для мажоритарных кандидатов. Об этом сообщила кандидат в председатели сакребуло от части оппозиции, лидер "Времени" Элене Хоштария.

"Мы предлагаем обществу принять очень важное и, вероятно, историческое решение по поводу коалиционного правления, и наши мажоритарии являются явным признаком этого", - цитирует ее Sputnik Грузия.

Хоштария пояснила, что предложенных кандидатов поддержит и наиболее крупная оппозиционная партия "Единое нацдвижение", согласившаяся не выдвигать своих мажоритариев в Тбилиси.

Напомним, выборы в сакребуло Тбилиси состоятся 2 октября. В состав органа входит 50 депутатов, из которых 10 выбираются голосованием по районам грузинской столицы, остальные 40 - голосованием за партии.